У Яценюка очікують дефіцит бюджету в 2015 році на рівні 3%, інфляцію - 9,8%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує показник інфляції в 2015 році на рівні 8,7–9,8%, а дефіцит державного бюджету - близько 3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про цей під час брифінгу в Кабінеті міністрів заявив перший заступник міністра Анатолій Максюта.

«Щодо споживчих цін – це 8,7-9,8%, ціни виробників – 10,6-12,3%. Дефіцит бюджету - в районі 3%», - сказав Максюта.

Раніше Міністерство економічного розвитку та торгівлі України спрогнозувало зростання економіки України в 2015 році на 0,3-2% ВВП залежно від сценарію розвитку країни.

«Уряд схвалив два сценарії економічного й соціального розвитку. І Мінфін розглядає їх для того, щоб продовжити підготовку держбюджету, який у вересні має бути поданий на розгляд парламенту країни. Ці сценарії не є оптимістичними або песимістичними. Перший сценарій консервативніший, другий – прогресивніший. Якщо ми говоримо про швидкі реформи, то прийнятний прогресивний сценарій, але він несе певні ризики для бюджету», - сказав Максюта.

При цьому він зазначив, що зростання економіки в 2016 році може становити 4,5%, а в 2017 - 6,5%. Таке зростання дозволить Україні повернутися на позиції «докризового» 2007 року.

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Як повідомляв УНІАН, передумовами зростання економіки України, за даними Мінекономрозвитку мають стати вирішення військового конфлікту, питання з поставками енергоносіїв, а також стабілізації банківського ринку. Також у Мінекономрозвитку зазначають, що позитивна динаміка розвитку світової економіки має стати імпульсом розвитку країни в частині припливу інвестицій та посилення позиції України на світових ринках.

Водночас падіння економіки України до кінця року, за інформацією МЕРТ, становитиме 6%, оскільки Україна перебуває під впливом багатьох чинників, демонструючи негативну динаміку у промисловості і позитивну - у сільському господарстві. Проте проблеми цього року – це системні явища, які проявили себе.