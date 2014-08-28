Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 46 копійок

Національний банк України визначив, що 100 доларів США коштують 1343.7484 грн.

Національний банк України 28 серпня з 14:00 встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют. Як повідомляє офіційний сайт НБУ, 100 доларів зараз коштують 1343.7484 грн (із 14.00 27 серпня - 1389.0974). Читайте такожМінекономрозвитку не очікує різких стрибків валютного курсу Вартість 100 євро нацбанк визначив у 1770.6573 грн (із 14.00 27 серпня - 1832.4973). 10 російських рублів оцінені Нацбанком України у 3.7182 грн (із 14.00 27 серпня - 3.8441).

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