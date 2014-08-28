НБУ заявляє, що не видавав кредити банку регіонала Єфремова

Національний банк України спростував інформацію про надання «Українському комунальному банку» кредитів рефінансування, повідомила прес-служба регулятора.

Нагадаємо, раніше банк повідомив про залучення в регулятора кредитів на суму 51 млн грн і намір отримати ще 83 млн грн.

«Правління Національного банку з 01.06.2014 не розглядало питання надання кредитів ПАТ "Укркомунбанк" і відповідно Національний банк України не здійснював кредитування ПАТ "Укркомунбанк". На сьогодні звернень до Національного банку України від ПАТ "Укркомунбанк" щодо надання кредитів рефінансування немає», - йдеться в повідомленні регулятора.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 31 липня заблокував платежі «Українського комунального банку» (Луганськ) через систему електронних платежів (СЕП) у зв'язку з припиненням його роботи через проведення на території Луганська антитерористичної операції.

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Довідка УНІАН. «Український комунальний банк» (Луганськ) працює на ринку України з 10 серпня 1993 року і входить до групи невеликих фінансових установ.

За даними НБУ, в банку відсутні власники значної частини акцій. Проте, за інформацією ЗМІ, бенефіціарним власником «Укркомунбанку» є голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов.