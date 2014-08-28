Долар знизився до 13,95 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/14,0000, до 12:00 звузився спред 13,7000/13,9000. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 13,8000/13,9500.

Як повідомила фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3576/0,3851, до 12:00 ціни сконцентрувалися в д

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3170/1,3220. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 17,1665/18,4895, до 12:00 ціни склали 18,0930/18,3610. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору 18,1905/18,3925.