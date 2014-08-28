Банкір радить державі, бізнесу і населенню об'єднатись для стабілізації гривні

Оптимізувати роботу банків і врівноважити курс гривні у вкрай складний для України період можливо тільки спільними зусиллями держави, бізнесу і населення, вважає голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Роман Шпек.

«Експортери не повинні затримувати введення виручки до України, імпортери повинні відмовитися від бажання сплатити відразу всі контракти і купувати валюту за більш критичної потреби, населення не повинно панічно знімати депозити або в один день намагатися перевести свої гривневі заощадження у валюту», - йдеться в коментарі Шпека, переданому УНІАН прес-службою асоціації.

За словами банкіра, ніхто не має ілюзій щодо ситуації в Україні та тих викликів, з якими стикається наша економіка в умовах активних військових дій і постійної терористичної загрози. «Проте валютний ринок, як і будь-який ринок, - це завжди розумний компроміс між покупцями і продавцями. Кожна девальвація не може бути нескінченною і має свій логічний ліміт, коли валюта стає занадто дорогою, аби її купували», - сказав він.

Шпек наголосив, що надмірне ослаблення курсу гривні невигідне для більшості українських банків, але в той же час залишаються поодинокі «схемні» банки, які навмисно грають на здешевлення гривні. «Обсяг ринку зараз настільки малий, що для його дестабілізації досить виставити заявку на покупку незначної суми валюти за завищеною ціною - і ця девальваційна паніка буде передаватися іншим учасникам. Але такі ситуації, хоча і залишають за собою багато шуму, ніколи не роблять справжньої погоди на ринку», - пояснив він.

Також банкір зазначив, що преса і різні експерти повинн відповідальніше ставитися до подачі інформації в своїх публікаціях і прогнозів про майбутнє гривні. «Ми дуже добре бачимо, що завдяки розвитку Інтернету сьогодні інформація є потужним зброєю масового ураження. Я абсолютно впевнений, що емоційна витримка суспільства, свідома недовіра до недостовірної інформації є надійною запорукою стабілізації гривні», - підкреслив Шпек.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 серпня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму в 14,40/14,80 грн/дол. на 12:00. На відкритті торгів у четвер котирування гривні до долара не змінилися.

У середу глава НБУ Валерія Гонтарєва провела нараду з керівниками найбільших банків країни про ситуацію на фінансовому ринку, за підсумками якого регулятор домовився з банкірами про перегляд нормативів валютної позиції, що дозволить підвищити надходження валюти на ринок і зупинити стрімку девальвацію.

За інформацією банкірів, ринок позитивно відреагував на зустріч банкірів у Нацбанку, і найближчим часом курс гривні стабілізується на рівні 12,5-13 грн/дол. Також банкіри повідомили, що в п'ятницю відбудеться додаткова зустріч з регулятором, де ще раз будуть розглядатися пропозиції НБУ та напрацювання банків.

У четвер, 28 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися в покупці на 10 копійок, в продажу - на 5 копійок, до 13,8000/13,9500 грн/дол. проти 13,7000/13,9000 грн/дол. на 12:00.