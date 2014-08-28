Нацбанк обмежив видачу валютних кредитів

Національний банк України зобов'язав банки видавати валютні кредити юридичним особам, підприємцям і постійним представництвам нерезидентів виключно для оплати їх зовнішньоекономічних зобов'язань.

Про це йдеться в постанові НБУ від 28 серпня №534, яку має в своєму розпорядженні УНІАН, яка набуває чинності з дня її офіційної публікації та готується до публікації 29 серпня.

«Уповноваженим банкам не допускати надання кредитів в іноземній валюті юридичним особам, фізичним особам-підприємцям і постійним представництвам юридичних осіб-нерезидентів (далі - клієнти) з метою використання цієї іноземної валюти на внутрішньому ринку України. Уповноважені банки надають кредити в іноземній валюті клієнтам виключно для оплати їх зовнішньоекономічних зобов'язань», - йдеться в постанові.

Нацбанк підкреслює, що в разі виявлення випадків кредитування в іноземній валюті під внутрішні зобов'язання клієнтів регулятор застосовуватиме до банків жорсткі заходи впливу, аж до відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Читайте такожМінекономрозвитку не очікує різких стрибків валютного курсу

Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 серпня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму в 14,40/14,80 грн/дол. на 12:00. Протягом сьогоднішнього дня котирування гривні до долара незначно змінювалися в діапазоні 13,00/14,00 грн/дол.

Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів до 21 листопада, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинити проведення операцій клієнтів, що мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях, та отримувати документи, що підтверджують сумлінний характер здійснення таких операцій

Оскільки цих заходів виявилося недостатньо для стабілізації валютного ринку, 27 серпня глава НБУ Валерія Гонтарєва провела нараду з керівниками найбільших банків країни про ситуацію на фінансовому ринку, за підсумками якого регулятор домовився з банкірами про прийняття ще низки заходів, які будуть оприлюднені найближчим часом.