Нацбанк ввів додаткові заходи для стабілізації курсу гривні

Національний банк України заборонив банкам знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов'язань заліком зустрічних вимог у зв'язку з введенням 100%-го обов'язкового продажу валюти.

Про це йдеться в постанові НБУ від 28 серпня №534, яке має в розпорядженні УНІАН, що набуде чинності з дня його офіційного опублікування і готується до публікації 29 серпня.

«У зв'язку з введенням вимоги щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті інших країн в розмірі 100%, уповноважені банки не можуть знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов'язань заліком зустрічних однорідних вимог», - йдеться в постанові.

Нацбанк підкреслює, що надходження в іноземній валюті за експортними операціями клієнтів банку повинні бути продані в повному обсязі.

Також регулятор зобов'язав банки подавати розгорнуту заявку про загальний обсяг обов'язкового продажу іноземної валюти, запланований на наступний робочий день, протягом двох годин після закриття системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України.

Згідно з постановою, у розгорнуту заявку банку включається інформація про загальний обсяг надходжень та обов'язковий продаж в розрізі валют, а також про вид надходжень.

Стосовно операцій на суму більше еквівалента 50 тис. дол. США за поточним офіційним курсом НБУ банки зобов'язані подавати додаткові відомості, включаючи ідентифікаційний код, скорочена назва юридичної особи або прізвище підприємця, код валюти і обсяг обов'язкового продажу.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів до 21 листопада, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинити проведення операцій клієнтів, які мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях, та отримувати документи, що підтверджують сумлінний характер здійснення таких операцій.

Оскільки цих заходів виявилося недостатньо для стабілізації валютного ринку, 27 серпня глава НБУ Валерія Гонтарєва провела нараду з керівниками найбільших банків країни про ситуацію на фінансовому ринку, за підсумками якого регулятор домовився з банкірами про прийняття ще низки заходів, які будуть оприлюднені найближчим часом.

27 серпня до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму в 14,40/14,80 грн/дол. на 12:00. Протягом сьогоднішнього дня котирування гривні до долара незначно змінювалися в діапазоні 13,00/14,00 грн/дол.