Гривня знову впала до 14,80 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 14,0000/14,8000 грн/дол.

Як повідомила фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", котирування по євро-гривні пішли вгору - 18,4270/19,4825 грн/євро.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3790/0,4005 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3162/64 (четвер - 1,3214/16).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/14,0000, до 12:00 звузився спред 13,7000/13,9000. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 13,8000/13,9500.

Також Нацбанк ввів додаткові заходи для стабілізації курсу гривні, зокрема зобов'язав банки видавати валютні кредити юрособам виключно під зовнішньоекономічні контракти.