Сьогодні МВФ вирішить долю другого траншу для України

Сьогодні, 29 серпня, Рада директорів Міжнародного валютного розгляне питання продовження співпраці з Україною і виділення нашій країні другого кредитного траншу в рамках дворічної програми stand-by загальним обсягом 17 млрд дол.

Як наголошується в офіційному плані засідання Ради директорів, 29 серпня керівництво МВФ розгляне оціночну доповідь про стан справ в економіці України, а також запит про зміну критеріїв виконання вимог, що встановлюються Фондом щодо нашої країни.

Крім того, учасники засідання можуть розглянути питання зміни графіка виділення коштів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг другого траншу, який може бути виділений Україні, становить 1,4 млрд дол. Українська влада пов'язує значні очікування з виділенням цих коштів в першу чергу в частині стабілізації ситуації на валютному ринку.

При цьому в уряді не раз відзначали, що Україна виконала всі умови МВФ для отримання другого траншу.

Національний банк України очікує надходження другого траншу Міжнародного валютного фонду на 1,45 млрд дол. і 500 млн дол. від Світового банку вже 3 вересня.