Бюджет в серпні недоотримає 900 млн гривень податків зі сходу України

Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус очікує недобір податкових надходжень у серпні з Донецької та Луганської областей на суму 900 млн грн, у зв'язку з військовою ситуацією на сході країни.

«За липень ми втратили 1,2 млрд грн. Цього місяця бачимо недобір близько 900 млн грн зі сходу, оскільки ще не повний місяць», - повідомив Білоус на офіційній сторінці в Facebook.

За його словами, в регіоні, де проходить антитерористична операція, податкові інспекції не працюють, не кажучи вже про бізнес, який несе серйозні збитки.

«Складна ситуація в Донецьку і Луганську. Там працюють лише кілька інспекцій і продовжують збирати податки, хоча це і складно. Більшість були евакуйовані в Маріуполь і Запоріжжя. Великих підприємців ми перевели на центральний рівень - в Київ. Є перелік підприємств, які взагалі зруйновані і не працюють», - йдеться в повідомленні.

Також Білоус нагадав, що в липні бюджет України недоотримав 1,5 млрд грн податкових надходжень, при цьому він все одно був перевиконаний на 357 млн грн. «Ми зібрали більше грошей, ніж за аналогічний період минулого року. Все завдяки детінізації. Багато коштів отримуємо в розрізі тих податків, які раніше не сплачувались: ПДВ, акциз, присікаємо контрабанду на митниці», - написав Білоус.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Білоус заявляв, що в липні Фіскальна служба забезпечила надходження до бюджету в обсязі 22,3 млрд грн, що на 3,3% менше, ніж у липні 2013 року. Також за його словами, за шість місяців 2014 року ГФС зібрала до державного бюджету 75,8 млрд грн податків і зборів, що перевищує аналогічний показник минулого року на 1% і практично повністю відповідає поставленим Міністерством фінансів завдань.

Довідка УНІАН. Державна фіскальна служба створена на базі Міністерства доходів і зборів. Підпорядковується Міністерству фінансів. Призначений главою служби Ігор Білоус, його першим заступником, який курирує податкову міліцію, Володимир Хоменко, а заступником, який курирує митну політику, Анатолій Макаренко.