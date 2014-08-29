Еквадор запустить першу в світі державну віртуальну валюту

Влада Еквадору плануює створити першу в світі державну віртуальну валюту, повідомили представники Центробанку країни. Нова валюта повинна бути запущена в обіг у грудні, пише ИТАР-ТАСС.

Заступник директора Центробанку Густаво Солорсано заявив, що віртуальні грошові знаки будуть в обігу разом з доларом США, який є офіційною валютою країни, і будуть забезпечені ліквідними активами. Їх, зокрема, зможуть використовувати 2,8 млн еквадорців (близько 40% населення країни), яким надто дорого користуватися традиційними банківськими послугами. Вони зможуть здійснювати платежі за допомогою програми на своїх мобільних телефонах, зазначив чиновник, за мінімальну вартість. Подібні схеми вже отримали популярність у таких африканських країнах, як Кенія і Танзанія. Але там цим займаються приватні банки.

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Вже відомо, що майбутня віртуальна валюта, поки не отримала назву, буде відрізнятися від биткоина, використання якого в липні було законодавчо заборонено Національною асамблеєю Еквадору.

Основна відмінність еквадорської валюти від биткоина полягає в тому, що обсяг емісії буде залежати від попиту, тоді як биткоинов існує обмежена кількість.

Експерти вважають, що введення нової валюти стане першим кроком по зниженню в Еквадорі ролі американського долара, який був оголошений офіційною грошовою одиницею країни після банківської кризи в 2000 році. Крім того, уряд країни потребує ліквідності, якої гостро не вистачає у зв'язку з потроєнням держвитрат на соціальну сферу і держборгом в $11 млрд.

Відмова від долара і використання віртуальної валюти не буде обов'язковим. На неї не можна буде придбати цінні папери, що випускаються міністерством фінансів країни. Також її не планують використовувати для виплати заробітної плати держслужбовцям і держпідрядчикам.