Яценюк про транш МВФ: ці кошти допоможуть країні вижити

Україна виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для одержання другого траншу в рамках дворічної програми кредитування економіки України обсягом 17 млрд дол. і ці кошти допоможуть нашій країні вижити, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Уряд виконав всі попередні умови для одержання другого кредитного траншу Міжнародного валютного фонду. За кілька годин відбудеться засідання Ради директорів МВФ. Ми сподіваємося, що рішення буде позитивним, що МВФ і світ продемонструють підтримку України. В цілому Україна зможе одержати від МВФ і від Світового банку суму у розмірі порядку 2 млрд дол. США. Уряд робить все для стабілізації ситуації в економіці й допомагає Національному банку стабілізувати ситуацію з валютним курсом", - сказав Яценюк.

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За його словами, рішення Ради директорів дасть можливість Україні вижити. "Це дасть можливість прожити Україні. Нам дуже важко. Країна у війні. Те, що ми не одержуємо доходи з Донецька і Луганська - це вже мізер порівняно з тим, які мільярдні витрати ми несемо на війну, розв'язану російським агресором і російською державою. Тому для нас критично важливо одержати позитивне рішення МВФ. Для цього ми зробили все. Знаю, що це рішення буде непростим, оскільки не всі країни в світі хочуть допомогти Україні. Але сподіваємося на позитивне рішення", - сказав Яценюк.