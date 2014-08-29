Україна сьогодні отримає $100 млн допомоги від Японії

Японія виділила Україні 100 млн дол. макрофінансової допомоги і ці кошти надійдуть в країну вже сьогодні, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Уряд Японії ухвалив рішення виділити 100 млн дол. макрофінансової допомоги Україні. Ми сьогодні отримаємо ці 100 мільйонів», - сказав Яценюк.

Раніше глава уряду заявив, що Україна виконала всі умови для отримання другого кредитного траншу Міжнародного валютного фонду в обсязі 1,4 млрд дол.