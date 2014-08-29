Україна сьогодні отримає $100 млн допомоги від Японії
13:15, 29 серпня 2014Фінанси
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Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк
Україна сьогодні отримає $100 млн допомоги від Японії / Фото УНІАН
Японія виділила Україні 100 млн дол. макрофінансової допомоги і ці кошти надійдуть в країну вже сьогодні, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Уряд Японії ухвалив рішення виділити 100 млн дол. макрофінансової допомоги Україні. Ми сьогодні отримаємо ці 100 мільйонів», - сказав Яценюк.
Раніше глава уряду заявив, що Україна виконала всі умови для отримання другого кредитного траншу Міжнародного валютного фонду в обсязі 1,4 млрд дол.
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