Гривня зміцнилася до 14,30 за долар

У п'ятницю, 29 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів підвищилися в покупці на 30 копійок, а на продажу на 50 копійок - до 13,70/14,30 грн/дол. проти 14,00/14,80 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро до 12:00 встановилися на рівні 18,5500/18,9000 грн/євро проти 18,4270/19,4825 грн/євро на відкритті торгів.

Щодо російського рубля котирування гривні до 12:00 підвищилися до 0,3750/0,3820 грн/рубль проти 0,3790/0,4005 грн/рубль на відкритті торгів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 14,0000/14,8000 грн/дол.