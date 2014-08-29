Дефіцит платіжного балансу України за 7 місяців становить майже $5 млрд

Платіжний баланс України в січні-липні 2014 року зведено з дефіцитом 4,494 млрд дол. проти профіциту в 1,883 млрд дол. за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оперативними даними НБУ, в липні 2014 року негативне сальдо зведеного платіжного балансу становило 263 млн. грн.

У липні дефіцит поточного рахунку скоротився до 330 млн. дол. порівняно з дефіцитом за липень минулого року в 1,7 млрд дол.

У липні експорт товарів скоротився на 7,4% в річному вимірюванні – до 4,9 млрд дол. Як і в попередні місяці, зниження відбувалося за всіма групами експорту, зокрема, в машинобудуванні обсяги експорту скоротилися на 31,5%, що було обумовлене скороченням поставок з більшості товарних підгруп до Росії, в хімічній промисловості – на 34,5% через зупинку виробництва на великих підприємствах сходу України, в металургії – на 1,9% через скорочення поставок труб на 26,9% на ринки СНД, а також через те, що ряд провідних виробників розташовані в зоні конфлікту на сході України.

Темпи падіння імпорту товарів в липні прискорилися до 31,1% в річному вимірюванні – до 5,2 млрд дол. внаслідок зупинки імпортних поставок природного газу з Росії. На скорочення неенергетичного імпорту на 26,4% в річному вимірюванні вплинула низька купівельна спроможність домогосподарств, погіршення фінансових результатів підприємств і скорочення державного фінансування.

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У липні позитивне сальдо капітального і фінансового рахунку становило 67 млн. дол. Приріст готівкової валюти поза банками в липні становив 85 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-червні 2014 року зведено з дефіцитом 4,231 млрд дол. проти профіциту в 2,181 млрд дол. роком раніше.

Платіжний баланс України в 2013 році зведено з профіцитом в 2,021 млрд дол., тоді як у 2012 році платіжний баланс було зведено з дефіцитом 4,175 млрд дол.