Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 13,60 за долар

Офіційний курс НБУ з 14.00 29 серпня: 100 USD - 1360.5777 грн; 100 EUR - 1792.9693 грн; 10 RUR - 3.7476 грн.

Національний банк України 29 серпня з 14:00 встановив такий офіційний курс гривні до світових валют. Як повідомляє офіційний сайт Національного банку України, 100 доларів США зараз коштують 1360.5777 (з 14.00 28 серпня - 1343.7484). Читайте такожОфіційний курс гривні опустили до нового мінімуму - 13,89 грн/дол. Вартість 100 євро Нацбанк визначив у 1792.9693 (з 14.00 28 серпня - 1770.6573). 10 російських рублів оцінені Нацбанком України в 3.7476 (з 14.00 28 серпня - 3.7182).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter