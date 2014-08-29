Мінфін планує подати проект бюджету на розгляд Кабміну 5 вересня
14:32, 29 серпня 2014Фінанси
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Проект державного бюджету на 2015 рік подадуть 5 вересня.
Мінфін підготує проект до 5 вересня / investgazeta.net
Міністерство фінансів України планує подати на розгляд уряду проект державного бюджету на 2015 рік 5 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра фінансів - керівник апарату Володимир Матвійчук.
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«Ми розраховуємо, що подамо проект бюджету на розгляд уряду 5 вересня», - сказав він.
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