Мінфін планує подати проект бюджету на розгляд Кабміну 5 вересня

Міністерство фінансів України планує подати на розгляд уряду проект державного бюджету на 2015 рік 5 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра фінансів - керівник апарату Володимир Матвійчук.

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«Ми розраховуємо, що подамо проект бюджету на розгляд уряду 5 вересня», - сказав він.