На потреби оборони з резервного фонду вже виділили 18 млрд гривень

14:47, 29 серпня 2014
Фінанси
0

Уряд вже виділив 18 млрд гривень.

REUTERS

Уряд України в поточному році вже виділив з резервного фонду державного бюджету на потреби оборони країни 18 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу заявив заступник міністра фінансів - керівник апарату Володимир Матвійчук.

Читайте такожВР виділила на оборону близько 7 млрд гривень

«З резервного фонду на потреби оборони вже виділено близько 18 млрд грн», - сказав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter