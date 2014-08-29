Рубль через вторгнення Росії в Україну впав до рекордно низького рівня

Долар сьогодні встановив новий історичний максимум до рубля, перевищивши 37 рублів. Причина - загострення кризи в Україні, повідомляє ИТАР-ТАСС.

При спаді геополітичної напруженості рубль, навпаки, має шанс на невелике зміцнення, впевнені аналітики, але про 30 рублів за долар варто забути.

На Чиказькій біржі, де торгуються ф'ючерси на рублі, курс долара у 2015 році оцінюють у 41 рубль, у 2019 - 51 рубль.

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Від ранку на Московській біржі курс долара зріс на 26 копійок порівняно з рівнем закриття попереднього дня до 37,015 рубля. Євро зміцнився до рубля на 30 копійок до 48,72 рубля.

Так дорого долар не коштував ніколи. Попередній історичний максимум був зафіксований 3 березня 2014 року на рівні 37,0005 рубля.

Причиною різкого ослаблення російської валюти, як і на початку березня, стало загострення геополітичної напруженості навколо України.