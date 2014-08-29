Нацбанк обіцяє зміцнити гривню до 12,5-13 грн/долар найближчими днями

Курс гривні найближчими днями може зміцнитися до рівня 12,5-13 грн/дол. завдяки заходам Національного банку України для збільшення пропозиції валюти на ринку і зниження спекулятивної активності.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови правління UniCredit Bank Сергій Маноха, посилаючись на підсумки наради в Національному банку України з керівниками найбільших банків.

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«У ході наради керівництво Нацбанку і представники найбільших банків дійшли думки про те, що курс гривні на сьогодні істотно завищений. Були розглянуті заходи впливу на курс, які дозволять збільшити пропозицію валюти на ринку, так і знизити спекулятивну активність. Очікується, що такі дії призведуть до зміцнення національної валюти до рівня 12,5-13 грн/дол. в найближчі дні», - сказав Маноха.

У свою чергу, голова НБУ Валерія Гонтарева за підсумками зустрічі також відзначила, що свідома солідарна діяльність українських банків на валютному ринку дозволить зміцнити гривню. «Абсолютно очевидно, що сьогоднішня зустріч не тільки посилить наші кроки щодо стабілізації валютного ринку, а й дозволить за кілька днів побачити курс на рівні 12,50 - 13,00 грн за долар США», - говориться в коментарі Гонтаревої, переданому УНІАН.

Також голова НБУ запевнила, що регулятор має намір і далі брати активну участь на валютному ринку. «Ми і далі проводитимемо як вербальні, так і грошові інтервенції. Всі великі банки нас повністю підтримали, і тому, я думаю, наші спільні з банківською системою збалансовані кроки дуже швидко дадуть свої результати, - відзначила Гонтарева. - Але це ми робитимемо, побудувавши правильний інститут маркет-мейкерів (market maker). А щоб мати можливість прибрати з ринку недобросовісних учасників, ми спеціально вводимо моніторинг сумнівних транзакцій».

Нагадаємо, 27 серпня на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму в 14,40/14,80 грн/дол. на 12:00. Упродовж наступних двох днів котирування гривні до долара продовжують утримуватися біля позначки 14,00 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу з обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків припинити проведення операцій клієнтів, що мають підвищений ризик їх використання у протиправних цілях.

Крім цього, регулятор скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року і зобов'язав банки видавати валютні кредити юридичним особам і підприємцям лише для оплати зовнішньоекономічних контрактів.