Витрати на оборону в 2015 році можуть збільшити на 7 млрд гривень

Міністерство фінансів України в проекті державного бюджету на 2015 рік передбачив на потреби оборони додатково 7 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу заявив заступник міністра фінансів - керівник апарату Володимир Матвійчук.

«За тими розрахунками, які у нас є, передбачено додатково понад 7 млрд грн на цю мету», - сказав Матвійчук, посилаючись на попередні розрахунки міністерства і уточнив, що це додаткові кошти виділяються на потреби оборони щорічно.

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Чиновник підкреслив, що якщо конфлікт на Донбасі продовжиться і в 2015 році, то й потреби в коштах будуть значно більше. «Не дай Бог, якщо так відбуватиметься і наступного року, як це відбувається зараз, ці витрати будуть значно більше», - додав Матвійчук.