Дефіцит бюджету України зріс на 8%

Дефіцит державного бюджету України в січні-липні 2014 року становив 32,788 млрд грн, що на 2,518 млрд грн, або на 8,32% більше дефіциту за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Дефіцит державного бюджету за січень-липень 2014 року становив 32,788 млрд гривень, що відповідає 41% річного планового показника», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, зведений бюджет за січень-липень виконано з дефіцитом в 28,021 млрд гривень, що на 6,207 млрд грн, або на 18,13% менше від дефіциту за аналогічний період 2013 року. Загальний фонд держбюджету за січень-липень зведено з дефіцитом в 28,008 млрд гривень, що на 3,409 млрд грн, або на 10,50% менше від дефіциту за аналогічний період минулого року.

Доходи держбюджету в січні-липні становили 199,064 млрд гривень, що на 9,215 млрд грн, або на 4,9% більше від показника за аналогічний період минулого року. Зведений бюджет за цей період одержав 255,736 млрд гривень, тобто, на 8,358 млрд грн, або на 3,4% більше, ніж торік. До загального фонду держбюджету за січень-липень надійшло 177,174 млрд гривень, і таким чином проти аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 10,887 млрд грн, або на 6,5%.

Касові видатки держбюджету в січні-липні становили 230,579 млрд гривень, що на 10,712 млрд грн, або на 4,9% більше від показника за аналогічний період минулого року. Видатки зведеного бюджету за цей період становили 282,480 млрд грн, тобто, на 1,168 млрд грн, або на 0,4% більше, ніж роком раніше. Видатки загального фонду держбюджету в січні-липні становили 205,735 млрд гривень, і таким чином проти аналогічного періоду минулого року виросли на 7,734 млрд грн, або на 3,9%.

Також повідомляється, що в січні-липні погашення основної суми боргу держбюджету становило 56,775 млрд гривень, зокрема внутрішнього боргу – 38,402 млрд гривень, зовнішнього, – 18,372 млрд гривень. Держпозики на фінансування бюджету проведено в обсягу 91,804 млрд гривень, зокрема на внутрішньому ринку – 36,906 млрд гривень, із зовнішніх джерел – 54,899 млрд гривень.

Надходження від приватизації державного майна в січні-липні становили 53,6 млн. гривень.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в першому півріччі 2014 року становив 22,686 млрд грн, що на 0,24%, або на 55 млн. грн менше від дефіциту за аналогічний період минулого року.

Як заявляв міністр фінансів Олександр Шлапак 20 серпня, поточний дефіцит держбюджету України становить 5% ВВП за запланованого показника в 4,5%.

При цьому він відзначив, що уряд намагатиметься зробити все можливе, аби за підсумками року зберегти розмір дефіциту на запланованому рівні.

Верховна Рада 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік. Згідно з доопрацьованим законом, доходи держбюджету в 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, видатки - 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит – 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу - 806,962 млрд грн.