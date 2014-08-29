Гривня продовжує зміцнюватися - 13,80 грн за долар

У п'ятницю, 29 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів підвищилися в купівлі на 20 копійок, у продажу – на 50 копійок, до 13,50/13,80 грн/дол. проти 13,70/14,30 грн/дол. на 12:00.

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Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро на час закриття торгів підвищилися до рівня 18,00/18,20 грн/євро проти 18,5500/18,9000 грн/євро на 12:00.

Щодо російського рубля котирування гривні на час закриття торгів підвищилися до рівня 0,3650/0,3730 грн/рубль проти 0,3750/0,3820 грн/рубль на 12:00.

Як повідомили УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів підвищилися в покупці на 30 копійок, а на продажу на 50 копійок - до 13,70/14,30 грн/дол. проти 14,00/14,80 грн/дол. на відкритті торгів.