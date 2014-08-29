Нацбанк спростовує інформацію про відставку Гонтаревої

Національний банк України спростовує інформацію, що з'явилася у ряді ЗМІ, про відставку голови НБУ Валерії Гонтаревої, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

«Валерія Гонтарева продовжує виконувати свої обов'язки на займаній посаді», - говориться в повідомленні.

Нацбанк наголошує, що подібні «фейкові заяви не сприяють стабілізації ситуації на валютному ринку, а, навпаки, його розхитують».

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