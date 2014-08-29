Нацбанк спростовує інформацію про відставку Гонтаревої
16:41, 29 серпня 2014Фінанси
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Валерія Гонтарева продовжує виконувати свої обов'язки на займаній посаді, повідомляє НБУ.
НБУ спростовує інформацію про відставку Гонтарєвої / Фото УНІАН
Національний банк України спростовує інформацію, що з'явилася у ряді ЗМІ, про відставку голови НБУ Валерії Гонтаревої, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.
«Валерія Гонтарева продовжує виконувати свої обов'язки на займаній посаді», - говориться в повідомленні.
Нацбанк наголошує, що подібні «фейкові заяви не сприяють стабілізації ситуації на валютному ринку, а, навпаки, його розхитують».
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