Обмеження на зняття коштів з депозитів продовжили ще на три місяці

Національний банк України продовжує обмеження на депозитному ринку і щодо операцій клієнтів з валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

«Постановою №540 Нацбанк з 2 вересня продовжує дію постанови №328, яка діяла до 1 вересня, і вводить ще додаткові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку», - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, Нацбанк постановою №328 встановив максимальну суму зняття клієнтами коштів з рахунків на рівні 150 тисяч гривень на день, а також заборонив продаж готівкової валюти фізособам і валютні перекази понад еквівалент 15 тисяч гривень на день, зняття валютних коштів з рахунків через каси і банкомати понад 15 тис. грн на день, дострокове погашення валютних кредитів резидентами, купівлю-продаж валюти на міжбанківському ринку без постачань і випуск банками депозитних сертифікатів.

Відповідно до постанови регулятора, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, Національний банк продовжує дію цих обмежень до 2 грудня 2014 року включно.

Крім встановлених обмежень, регулятор зобов'язав банки проводити щоденний моніторинг операцій клієнтів з придбання іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, а також аналізувати ці операції на предмет їх відповідності суті діяльності клієнта і його фінансовому стану. «Керівники банків повинні взяти під особистий контроль здійснення банками операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України», - йдеться в постанові.

Також НБУ зобов'язав банки купувати валюту за дорученням клієнтів не раніше третього операційного дня з моменту надходження заявки клієнта і зарахування гривневого еквіваленту для придбання на транзитний рахунок.

Для попередження купівлі валюти за фіктивними договорами регулятор зобов'язав банки формувати і подавати в НБУ реєстр придбання валюти разом з документами, які підтверджують підстави такої купівлі.

Згідно з рішенням НБУ, видача готівки в межах України по електронних платіжних засобах, а також по валютних переказах з-за кордону на користь фізосіб без відкриття рахунку виплачується одержувачеві лише в гривнях.

Також регулятор встановив, що на період дії постанови операційний день банку продовжується до 18:00, і операції після закінчення операційного дня відображаються банком наступного дня.

Читайте такожНБУ заради зміцнення гривні скоротив у 5 разів ліміт відкритої валютної позиції банків Як повідомляв УНІАН, 27 серпня на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищились до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму в 14,40/14,80 грн/дол. на 12:00. Упродовж наступних двох днів котирування гривні до долара продовжують утримуватися біля позначки 14,00 грн/дол.

Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу щодо обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків припинити проведення операцій клієнтів, які мають підвищений ризик їх використання у протиправних цілях.

Крім того, регулятор скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року і зобов'язав банки видавати валютні кредити юрособам і підприємцям винятково для оплати зовнішньоекономічних контрактів.