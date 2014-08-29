Кабмін хоче скасувати індивідуальні податкові консультації

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір скасувати індивідуальні податкові консультації, які надаються контролюючими органами, оскільки вони призводять до зловживань з боку платників податків.

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо скасування індивідуальних податкових консультацій)» оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку.

«Метою і завданнями ухвалення цього проекту закону є виключення з Податкового кодексу України індивідуальних податкових консультацій і недопущення зловживань контролюючими органами», - зазначається у пояснювальній записці.

Автори законопроекту відзначають, що згідно з чинною версією кодексу, якщо платник діяв згідно з індивідуальною консультацією, його не можна притягати до відповідальності. Тому індивідуальний підхід до надання податкової консультації залишає можливості для зловживань посадових осіб контролюючих органів.

Проект закону передбачає замість індивідуальних запровадження публічних податкових консультацій, які будуть щорічно оприлюднюватися на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну податкову і митну політику.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив на суд громадськості урядовий варіант податкової реформи і заявив, що закон про економічне зростання України, який передбачає проведення в Україні податкової реформи, має бути прийнятий в парламенті вже у вересні поточного року.

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За пропозицією уряду кількість податків має бути скорочена з 22 до 9, а до місцевих бюджетів будуть переведені податок на нерухомість і єдиний податок, включаючи фіксований сільськогосподарський податок.

Також Кабінет міністрів у рамках податкової реформи має намір істотно скоротити податкове навантаження на фонд заробітної плати, ввести диференціальну систему оподаткування доходів громадян, а також реформувати систему обліку прибутку і нарахування податку на прибуток.