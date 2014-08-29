МВФ вирішив надати Україні другий транш кредиту на $1,4 млрд

Рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні і ухвалив рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by у розмірі 1,39 млрд дол.

Як наголошується в заяві Фонду, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, таким чином, загальний обсяг уже виділених Україні коштів становить 4,5 млрд дол.

Уряд України розраховував, що Рада директорів ухвалить позитивне рішення, оскільки транш є критично необхідним ресурсом для української економіки. Крім того, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Україна виконала всі проміжні етапи реформ, необхідні для позитивного рішення фонду.

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Як очікується, виділені 1,4 млрд дол. буде спрямовано на підтримку бюджету і поповнення золотовалютних резервів Нацбанку, а також послужать стабілізації валютного курсу, який на даний момент є неприйнятним для економіки країни.

МВФ схвалив програму співпраці з Україною наприкінці квітня поточного року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти було спрямовано на поповнення резервів Національного банку.

Восени Україна розраховує переконати Раду директорів Фонду виділити нашій країні до кінця року третій і четвертий кредитні транші одним платежем в обсягу 2,2 млрд дол. США.