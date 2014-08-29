НБУ вирішив ліквідувати «АвтоКразБанк»

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «АвтоКразБанку», повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

«Правлінням Національного банку ухвалено рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідації «АвтоКразБанку» з 29 серпня 2014 року (постанова від 28 серпня №537)», - йдеться в повідомленні НБУ.

За інформацією регулятора, рішення про ліквідацію ухвалено на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нацбанк нагадав, що 30 травня ухвалив рішення про віднесення «АвтоКразБанку» до категорії неплатоспроможних, у зв'язку з чим Фонд гарантування з 30 травня ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці. Упродовж вказаного часу Фонду не вдалося знайти інвестора для оздоровлення «АвтоКразБанку», і, враховуючи якість його активів, єдиним можливим варіантом є ліквідація.

Нацбанк рекомендував одержувати інформацію про процедуру гарантованого відшкодування коштів за вкладами в «АвтоКразБанку» у Фонді гарантування.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «АвтоКразБанк» з 30 травня. З 15 серпня Фонд почав виплати вкладникам банку через відділення «Укрінбанку».

«АвтоКразБанк» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією НБУ, власниками банку є маловідомі підприємці з Донецька Сергій Пахальчук (24,99% акцій банку), Андрій Лизогуб (24,99%) і Андрій Некрилов (24,99%).