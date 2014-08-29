НБУ вирішив ліквідувати «АвтоКразБанк»
Рішення про ліквідацію прийнято на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «АвтоКразБанку», повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.
«Правлінням Національного банку ухвалено рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідації «АвтоКразБанку» з 29 серпня 2014 року (постанова від 28 серпня №537)», - йдеться в повідомленні НБУ.
За інформацією регулятора, рішення про ліквідацію ухвалено на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Нацбанк нагадав, що 30 травня ухвалив рішення про віднесення «АвтоКразБанку» до категорії неплатоспроможних, у зв'язку з чим Фонд гарантування з 30 травня ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці. Упродовж вказаного часу Фонду не вдалося знайти інвестора для оздоровлення «АвтоКразБанку», і, враховуючи якість його активів, єдиним можливим варіантом є ліквідація.
Нацбанк рекомендував одержувати інформацію про процедуру гарантованого відшкодування коштів за вкладами в «АвтоКразБанку» у Фонді гарантування.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «АвтоКразБанк» з 30 травня. З 15 серпня Фонд почав виплати вкладникам банку через відділення «Укрінбанку».
«АвтоКразБанк» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією НБУ, власниками банку є маловідомі підприємці з Донецька Сергій Пахальчук (24,99% акцій банку), Андрій Лизогуб (24,99%) і Андрій Некрилов (24,99%).