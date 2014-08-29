Україна отримала $100 млн допомоги від Японії

Кабінет міністрів України одержав позику Японського агентства міжнародного співробітництва у розмірі 100 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України.

"У рамках поглиблення двосторонніх відносин України та Японії в економічній сфері сьогодні отримано позику Японського агентства міжнародного співробітництва в обсязі 10,0 млрд. японських ієн (близько 100 млн дол. США) як співфінансування в рамках спільного зі Світовим банком проекту "Позика на політику розвитку". Кошти зараховано на кореспондентський рахунок Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що умови надання позики визначено Угодою (у формі обміну нотами) між урядами України та Японії та Кредитною угодою про позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва, які було підписано 17 липня 2014 року.

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"Так, позику залучено на 20 років (з 6-річним пільговим періодом), за відсотковою ставкою – 0,95 % річних, одноразова комісія - 0,1%. Кошти будуть направлені на підтримку здійснюваних Урядом України реформ, які спрямовані на стабілізацію економіки та закладення підґрунтя для сталого і збалансованого зростання України в майбутньому шляхом заохочення ефективного управління, прозорості і підзвітності в державному секторі, спрощення умов та зниження витрат на ведення бізнесу, реформування неефективних і несправедливих енергетичних субсидій", - зазначили в Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що уряд Японії прийняв рішення про виділення Україні 100 млн дод. макрофінансової допомоги: «Ми сьогодні отримуємо ці 100 мільйонів доларів».

Прем’єр-міністр також наголосив, що уряд України виконав всі попередні умови для отримання наступного траншу Міжнародного валютного фонду.