Великобританія хоче відрізати Росію від світової фінансової системи - ЗМІ

Про це повідомляє сайт ТСН з посиланням на агентство Bloomberg, яке цитує високопоставлене джерело в британському уряді.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - це міжнародна міжбанківська система здійснення платежів. За допомогою її російські банки з'єднані з світовою фінансовою системою. На думку експертів, такий крок, якщо його потримають країни Євросоюзу, завдасть серйозної шкоди економіці РФ, оскільки вона не зможе отримувати гроші з-за кордону.

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"Відключення Росії від SWIFT буде дуже серйозним посиленням санкцій проти Росії. При цьому воно буде пропорційно жорстким, враховуючи поведінку Москви. Відключення від SWIFT не заблокує головні торговельні угоди, але спричинить проблеми для міжнародного перерахування грошей, а це порушить торговельні потоки", - розповів Bloomberg Кріс Віфер, старший партнер консультаційної компанії Macro Advisory, яка базується в Москві.