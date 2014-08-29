НБУ заради зміцнення гривні скоротив у 5 разів ліміт відкритої валютної позиції банків

Національний банк України з 2 вересня скорочує ліміт відкритої валютної позиції банків у 5 разів - з 5 до 1%, що дасть можливість підвищити надходження валюти на ринок, повідомила УНІАН прес-служба регулятора.

«Встановити для уповноважених банків ліміт загальної відкритої позиції банку не більш як 1%», - говориться в постанові НБУ від 29 серпня №540, що має в своєму розпорядженні УНІАН

Згідно з постановою, ця набуває чинності з 2 вересня і діятиме до 2 грудня включно.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України провів нараду з банкірами, під час якої заявив про намір стабілізувати валютний ринок, що може зміцнити гривню до рівня 12,5-13 грн/дол., за рахунок перегляду нормативів валютної позиції.

Читайте такожОбмеження на зняття коштів з депозитів продовжили ще на три місяціІз 1 травня, слідуючи рекомендаціям найбільшого кредитора країни – Міжнародного валютного фонду, Нацбанк увів нову методику розрахунку нормативів валютної позиції для комерційних банків, згідно з якою, при розрахунку враховуються сформовані резерви за активами банку.

Згідно з новою методикою, резерви включаються у розрахунок рівними частинами, збільшуючись щомісячно впродовж 20 місяців.