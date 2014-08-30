МВФ погодився об'єднати третій і четвертий транші кредиту для України

Про це повідомляє gordonua.com з посиланням на прес-службу МВФ.

"У світлі невеликої затримки в завершенні першого перегляду програми рада схвалила запит влади на об'єднання двох траншів, запланованих на 2014 р., при збереженні загального обсягу фінансування за домовленістю без змін", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМВФ вирішив надати Україні другий транш кредиту на $1,4 млрд

29 серпня МВФ виділив Україні другий транш кредиту у розмірі 1,39 млрд дол. На думку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, це знак підтримки і довіри до української економіки.

МВФ затвердив кредитну дворічну програму stand by у розмірі 17 мільярдів доларів для України 30 квітня. Тоді ж Україна отримала перший транш позики в розмірі 2 мільярдів доларів.