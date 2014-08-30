МВФ не буде переглядати кредитну програму співпраці з Україною

Рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення не переглядати загальний обсяг кредитування економіки України в рамках дворічної програми stand-by і залишив без зміни спочатку затверджений обсяг кредиту 17 млрд дол.

Читайте такожМВФ погодився об'єднати третій і четвертий транші кредиту для України

Про це йдеться в заяві Фонду, текстом якого володіє УНІАН.

«Рада директорів залишив незмінною загальну суму фінансування за угодою», - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, МВФ затвердив дворічну програму співпраці з Україною в обсязі 17 млрд дол. 30 квітня поточного року.

У травні Україна отримала перший транш кредитних коштів в обсязі 3,2 млрд дол, а 29 серпня Рада директорів Фонду ухвалила рішення про виділення другого траншу в обсязі 1,39 млрд дол.