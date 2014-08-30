МВФ пом'якшив вимоги до України через нестабільну політичну ситуацію

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення пом'якшити умови виконання дворічної програми співробітництва з Україною в частині збереження обов'язкового обсягу резервів Національного банку, дефіциту держбюджету й обсягу гарантованого державного боргу, йдеться в заяві Фонду, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Конфлікт на сході України впливає на економіку та суспільство. Програма залишається вкрай складною для виконання й багато в чому залежить від того, чи буде знята гострота конфлікту найближчими місяцями, - йдеться в заяві Фонду. - Рада директорів ухвалила рішення пом'якшити умови виконання програми у зв'язку з невідповідністю критеріїв ефективності в частині накопичення міжнародних резервів, касового дефіциту сектора державного управління, зміни внутрішніх активів центрального банку, а також обсягу гарантованого державного боргу».

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У Фонді не уточнили нові допустимі показники, але підкреслили, що готові піти назустріч уряду України й провести восени цього року відразу два огляди виконання програми з тим, щоб надалі ухвалити рішення про можливе виділення відразу двох кредитних траншів – третього й четвертого – єдиним платежем.

«У світлі невеликої затримки із завершенням першого перегляду програми, Рада директорів схвалила пропозицію уряду України про об'єднання решти двох переглядів, запланованих на 2014 рік», - йдеться в заяві.

Коментуючи ухвалене рішення, директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард зазначила, що уряд України проводить політику, спрямовану на стабілізацію економіки й відновлення зростання.

«Підтвердження виконання такої політики всупереч украй складній ситуації вселяють великий оптимізм і свідчать про здатність уряду й надалі слідувати обраному курсу», - підкреслила Лагард.

Водночас, ескалація конфлікту на сході, за її словами, посилення економічної кризи, геополітична напруженість лягають «важким тягарем на економіку й суспільство».

«Такий несприятливий сценарій розвитку подій призвів до поглиблення економічної рецесії й відхилення від виконання показників розвитку в короткостроковій перспективі. Особливо тих, що стосуються чистих міжнародних резервів Національного банку, дефіциту бюджету й дефіциту НАК «Нафтогаз України», - зазначила Лагард.

На її думку, для того, щоб компенсувати відхилення, що намітилися, влада України зобов'язалася запровадити пакет серйозних політичних заходів, зокрема – з накопичення резервів, консолідації державних фінансів на період 2015 -2016 років, забезпечення фінансової основи роботи «Нафтогазу» за допомогою покращення платіжної дисципліни й корегування тарифів на енергоносії.

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«Влада країни визнала необхідність підтримки плаваючого валютного курсу й переорієнтацію монетарної політики на забезпечення цінової стабільності», - сказала Лагарад.

Вона підкреслила, що реформа фінансового сектора України розвивається, як було заплановано.

«Регуляторно-наглядова база зміцнюється, діагностика банків відбувається згідно з планом, можливості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виконувати покладені на нього функції розширюються. Влада також продовжує працювати над посиленням здатності банків вирішувати питання прострочених кредитів, пропонуючи схеми стимулювання добровільної реструктуризації боргів», - сказала Лагард.

Вона також відзначила прийняті зміни до держбюджету в частині цільового показника дефіциту й заборони витрат із одночасним вдосконаленням системи соціального захисту.

Також, на думку Лагард, очевидно прагнення влади до скорочення дефіциту бюджету «Нафтогазу» вже в 2015 році й до покращення загального бізнес-клімату в країні, зокрема за допомогою створення потужного органу боротьби з корупцією та протидії легалізації незаконно одержаних коштів.

Водночас, упевнена Лагард, негативні ризики виконання програми залишаються дуже високими.

«Успіх програми залежить від своєчасного вирішення конфлікту на сході країни, а також від активних зусиль влади, спрямованих на впровадження й дотримання запланованих реформ. У зв'язку з цим фінансова й технічна допомога з боку міжнародного співтовариства на підтримку реформаторських зусиль України є незамінним чинником для досягнення макроекономічної стабілізації та відновлення зростання», - резюмувала директор-розпорядник Фонду.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Рада директорів МВФ ухвалила рішення виділити Україні другий транш кредитної програми stand-by у розмірі 1,39 млрд дол. Уряд України розраховував, що Рада директорів ухвалить позитивне рішення, оскільки транш є критично необхідним ресурсом для української економіки. Крім того, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Україна виконала всі проміжні етапи реформ, необхідні для позитивного рішення фонду.

Як очікується, виділені 1,4 млрд дол. буде направлено на підтримку бюджету й поповнення золотовалютних резервів Нацбанку, а також послужать стабілізації валютного курсу, який на даний момент є неприйнятним для економіки країни.

МВФ схвалив програму співробітництва з Україною наприкінці квітня цього року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти було направлено на поповнення резервів Національного банку.

Восени Україна розраховує переконати Раду директорів Фонду виділити нашій країні до кінця року третій і четвертий кредитні транші одним платежем обсягом 2,2 млрд дол. США.