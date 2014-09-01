США і ЄС активізували спільну розробку нових санкцій проти Росії

Американські чиновники активізували тісну роботу з Євросоюзом для контролю санкційних програм щодо Росії, зокрема, для дотримання термінів введення нових санкцій та їх ступеня тяжкості, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Нагадаємо, 30 серпня лідери ЄС домовилися розробити протягом поточного тижня пакет нових санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи будуть застосовані у тому випадку, якщо Росія не робитиме конкретних кроків для врегулювання ситуації на сході України.

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