Австралія розширила санкції проти Росії через загострення ситуації в Україні, передають "Ведомости" з посиланням на ABC.

Санкції торкнулися оборонного, фінансового і нафтового секторів російської економіки.

Читайте такожСША і ЄС активізували спільну розробку нових санкцій проти РосіїПрем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот парламенту повідомив, що санкції передбачають заборону на експорт озброєння та обладнання для нафтового сектору Росії, обмежують доступ російських держбанків на австралійський ринок капіталу, а також забороняють інвестиції в Крим і встановлення торгових відносин з півостровом.

Читайте такожВелика Британія хоче відрізати Росію від світової фінансової системи - ЗМІ«Я хочу абсолютно точно визначити, що залякування малих націй більш великими, а також твердження, що сильний завжди правий, не має права на існування в нашому світі», - заявив Еббот.

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