Рубль продовжує рекордне падіння через загрозу нових санкцій проти Росії

Курс долара до російського рубля на відкритті торгів понеділка, 1 вересня, продовжив зростання і в перші хвилини торгів знову перевищив історичний максимум, передає ПРАЙМ.

На 10.25 мск рубль знизився на 22 копійки до долара - до 37,34 рубля за долар. До євро російська валюта подешевшала на 24 копійки - до 49 рублів за долар.

Бівалютний кошик додав 23 копійки і коштує 42,59 рубля.

Як відзначають експерти, інвестори скорочують позиції в рублевих активах на тлі перспективи нових санкцій щодо Росії, найближчим часом не слід розраховувати на те, що рубль почне відігравати втрачені рівні.

Читайте такожСША і ЄС активізували спільну розробку нових санкцій проти РосіїЗ середини минулого тижня курс долара виріс на 1,35 рубля, євро - більш ніж на півтора рубля.

Читайте такожВіце-президент Європарламенту закликав Захід обвалити ціни на енергоносії