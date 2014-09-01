Фонд гарантування може повернути 64% коштів вкладників «Терра Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам «Терра Банку» за рахунок коштів фонду, в 1,424 млрд грн, що становить 63,7% загального обсягу коштів фізосіб в банку за даними звітності, розміщеної на сайті фонду.

Також повідомляється, що фонд шукає інвесторів для виведення банку з ринку. До участі у купівлі активів та передачі зобов'язань допускаються виключно банківські установи.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 серпня ввів тимчасову адміністрацію в «Терра Банк» строком на 3 місяці до 22 листопада на підставі рішення Нацбанку про визнання банку неплатоспроможним.

Наглядова рада «Терра Банку» 24 липня тимчасово відсторонив від виконання обов'язків голову правління банку Олега Савощенко до 1 вересня і призначив виконуючим обов'язки голови правління Ігоря Шевченка.

На початку серпня акціонери банку повідомили про підготовку конкурсу для залучення інвесторів виходу банку зі складного становища, в якому він опинився за період роботи під керівництвом президента банку Кирила Шевченка.

«Терра Банк» працює на ринку України з 1996 року і входив до групи середніх банків за активами. По інформації на сайті банку, з грудня 2013 року його основним акціонером став голова наглядової ради Сергій Клименко, в той час як колишній власник Руслан Циплаков вийшов зі складу акціонерів.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізосіб до 25 вересня здійснює тимчасову адміністрацію в «Південкомбанку», основним власником якого також був Циплаков, але на початку липня він вийшов зі складу акціонерів банку.