Гривня зміцнилася до 13,70 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на 10:50 відкрилися котируваннями - 13,3000/13,7000 грн/дол., повідомляє УкрДилин.

Читайте такожНацбанк обіцяє зміцнити гривню до 12,5-13 грн/долар найближчими днями

Котирування з євро-гривні зупинилися на рівні - 17,4642/17,9853 грн/євро. Ціни на російську валюту - 0,3552/0,3660 грн/рубль.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 серпня, котирування гривні до долара СШАна міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів підвищилися в покупці на 20 копійок, на продажу - на 50 копійок, до 13,50/13,80 грн/дол. проти 13,70/14,30 грн/дол. на 12:00.