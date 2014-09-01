Імпорт українських товарів до ЄС зріс на 14%

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу відзначає позитивний вплив низки заходів, вжитих Єврокомісією для надання підтримки економіці України. Про це він сказав журналістам у суботу після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі, нагадавши, що пакет заходів допомоги на суму в 1 мільярд євро Єврокомісія схвалила ще у березні цього року, передає "Радіо Свобода".

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Одним із дієвих механізмів допомоги президент Єврокомісії назвав уведені з 15 травня односторонні торговельні заходи, що передбачають скасування 98% імпортних мит на українські товари в ЄС.

«Односторонні торговельні заходи, запропоновані Єврокомісією, привели до зростання на 14% постачання українських товарів до ЄС за останні місяці», - сказав Баррозу.

Він також нагадав, що Єврокомісія створила групу підтримки для забезпечення допомоги українському уряду у проведенні необхідних реформ.

Баррозу також нагадав, що Єврокомісія готова надати допомогу в організації наприкінці цього року конференції донорів для України, яка має включати, зокрема, питання реконструкції зруйнованої інфраструктури східних регіонів країни.

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Президент України Петро Порошенко перебуває у Брюсселі з одноденним робочим візитом, мав зустріч із президентом Ради Європейського союзу Германом Ван Ромпеєм. Глава Української держави також бере участь у саміті Європейської народної партії, а також виступить перед главами 28 держав та урядів країн ЄС у рамках саміту Євросоюзу.