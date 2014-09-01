Окупаційна влада Криму хоче відібрати в Ахметова активи «Укртелекому» в Севастополі

Окупаційна влада Криму відправила українському оператору фіксованого зв'язку «Укртелеком» письмове повідомлення з вимогою розірвати договори з операторами та іншими компаніями про надання доступу до кабельної каналізації Севастополя й укласти такий договір з «Севастополь Телеком».

Про це йдеться в повідомленні «Укртелекому» на офіційному сайті.

«До компанії «Укртелеком» висунуто вимогу розірвати угоди про надання кабельної каналізації, укладені між оператором та іншими компаніями, які використовують каналізацію у своїй діяльності, і укласти договір про користування каналізацією з підприємством «Севастополь Телеком», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у листі також зазначається, що згідно розпорядження окупаційних кримських властей, майновий комплекс кабельної каналізації Севастополя закріплений за компанією «Севастополь Телеком», у зв'язку з цим доступ до каналізації буде відбуватися виключно з дозволу начальника Управління зв'язку інформаційних технологій уряду Севастополя.

Читайте також"Укртелеком" у Криму перейменували в "Наштелеком"«Розпорядження уряду Севастополя і висунута вимога підприємства «Севастополь Телеком» є незаконними, оскільки суперечать законодавству Російської Федерації й нормами міжнародного права, і, по суті, є свідченням протиправного захоплення об'єктів приватної власності місцевою владою в Севастополі», - повідомляє прес-служба «Укртелекому».

За даними оператора, дії кримських влади загрожують забезпеченню послугами зв'язку Севастополя і Криму в цілому.

Про факт незаконного захоплення свого майна «Укртелеком» поінформував НКРЗІ. Крім того, оператор звернувся в Генпрокуратуру РФ, Міністерство зв'язку і масових комунікацій РФ, а також в Адміністрацію президента з вимогою захисту приватної власності.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

У травні самопроголошена влада анексованого Росією Криму створила власне унітарне підприємство «Кримтелеком» для надання послуг фіксованого зв'язку на півострові.