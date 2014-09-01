Гривня на 12:00 продовжила зміцнюватися - 13,20 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на 12:00 встановилися на рівні 13,0000/13,2000.

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Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3512/0,3598, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3567/0,3626.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3133/35, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився котируваннями 16,8044/17,2023, до 12:00 ціни склали 17,0774/17,3442.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на 10:50 відкрилися наступними котируваннями - 13,3000/13,7000 грн/дол.