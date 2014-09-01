Нацбанк заборонив видавати валюту за картками

Видача готівки в межах України електронних платіжних засобів, а також за валютними переказами з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку виплачується одержувачу тільки в гривнях.

«Постановою №540 Нацбанк з 2 вересня подовжує дію постанови №328, яка діяла до 1 вересня, і вводить ще додаткові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку», - повідомили в прес-службі.

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Згідно з постановою регулятора, "видача готівкових грошових коштів у межах України за електронними платіжними засобами, емітовані як резидентами, так і нерезидентами, здійснюється виключно в гривнях".

Крім того, Національний банк України продовжує обмеження на депозитному ринку та за операціями клієнтів з валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинити проведення операцій клієнтів, які мають підвищений ризик їх використання у протиправних цілях.

Крім цього, регулятор скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року і зобов'язав банки видавати валютні кредити юридичним особам і підприємцям виключно для оплати зовнішньоекономічних контрактів.