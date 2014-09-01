Fitch знизив довгостроковий рейтинг Києва, Харкова та Одеської області

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) у національній валюті з «В-» до «ССС» Києва, Харкова і Одеської області слідом за аналогічним зниженням рейтингу України, йдеться у повідомленні агентства.

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Агентство підтвердило також їх довгострокові рейтинги в іноземній валюті на рівні «CCC» і короткострокові рейтинги в іноземній валюті на рівні «C».

Також повідомляється, що національні довгострокові рейтинги підтверджено на рівні «BBB(ukr)» Києва, на рівні «A+(ukr)» - Харкова і на рівні «AA-(ukr)» - Одеської області, з негативним прогнозом.

Агентство зазначило, що рейтинг пріоритетних незабезпечених облігацій Києва, що знаходяться в обігу на внутрішньому ринку, на загальну суму 5,4 млрд грн знижено з рівня «B-» до «CCC», а рейтинг пріоритетних єврооблігацій на загальну суму 550 млн дол. підтверджено на рівні «CCC». Довгостроковий рейтинг у національній валюті пріоритетних незабезпечених облігацій Харкова на суму 99,5 млн. грн знижено з рівня «B-» до «CCC».

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "ССС" і знизило кредитний рейтинг країни у національній валюті до "ССС" з "В-.