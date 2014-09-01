Нацбанк підвищив офіційний курс гривні майже на 50 копійок
14:48, 01 вересня 2014Фінанси
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Національний банк вирішив підняти курс української валюти.
НБУ підвищив офіційний курс до 13,11 грн за долар / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 1 вересня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют.
100 доларів США коштують 1311.4112 гривні (з 14.00 29 серпня - 1360.5777).
100 євро - 1729.4891 гривні (з 14.00 29 серпня - 1792.9693).
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