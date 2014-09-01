Нацбанк підвищив офіційний курс гривні майже на 50 копійок

Національний банк вирішив підняти курс української валюти.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 1 вересня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют. 100 доларів США коштують 1311.4112 гривні (з 14.00 29 серпня - 1360.5777). 100 євро - 1729.4891 гривні (з 14.00 29 серпня - 1792.9693). Читайте такожРубль продовжує рекордне падіння через загрозу нових санкцій проти Росії10 російських рублів - 3.5509 гривні (з 14.00 29 серпня - 3.7476).

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