Доходи держбюджету України зросли майже на 49 млрд гривень

До загального і спеціального фондів державного бюджету України за січень-серпень, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 266,5 млрд грн, що на 22,4%, або на 48,7 млрд грн, що більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Держказначейства.

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За даними відомства, бюджет за цей період виконано на 94,1% до планового показника за цей період, та недоотримання склали 16,8 млрд грн.

Згідно з оперативними даними Держказначейства, у січні-серпні 2014 року до загального фонду держбюджету надійшло 234,5 млрд грн (96,7% суми, передбаченим бюджетним розписом на вказаний період), що на 49,6 млрд грн, або на 25%, перевищує показник січня-серпня 2013 року.

Недонадходження до загального фонду держбюджету за звітний період становили 8 млрд грн. Державною фіскальною службою України не забезпечено збір до загального фонду державного бюджету на суму 8,6 млрд грн (за плану 207,5 млрд грн до бюджету надійшло 198,9 млрд грн, або 95,8%), зокрема податковими органами не забезпечено збір на суму 4,4 млрд грн, митними органами не забезпечено надходження на суму 4,4 млрд грн.

До спеціального фонду держбюджету в січні-серпні 2014 року надійшло 32,1 млрд грн (78,4% суми, передбаченим бюджетним розписом на вказаний період), що вище за торішній показник на 1,9 млрд грн, або на 6%. Недонадходження до спеціального фонду за січень-серпень становили 8,8 млрд грн.

Також повідомляється, що в січні-серпні п.р. відшкодовано 29,6 млрд грн ПДВ (90,9% плану), що на 7,3 млрд грн, або на 19,7%, менше відповідного показника за січень-серпень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, до загального і спеціального фондів державного бюджету України за січень-липень, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 229,6 млрд грн, що на 21,03%, або на 13,1 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року.

31 липня Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", які передбачають збільшення обсягу прибуткової частини державного бюджету на 2014 рік на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн і витратної частини - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.