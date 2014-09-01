Кабмін хоче скасувати імпортні мита на оборонну продукцію

Кабінет міністрів України має намір скасувати імпортні мита на продукцію оборонного призначення на час проведення антитерористичної операції.

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України» оприлюднено на сайті Верховної Ради.

«Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України продукції оборонного призначення під час дії особливого періоду, введення надзвичайного стану і в період проведення антитерористичної операції», - зазначається в документі.

Точний перелік товарів, ввезення яких не оподатковуватиметься імпортним митом, визначатиметься Кабміном.

У пояснювальній записці наголошується, що проект закону вже узгоджено з Міністерством економічного розвитку і торгівлі і Міністерством фінансів.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з прямим вторгненням російських військ на територію України 29 серпня Кабінет міністрів доручив Міністерству оборони спільно з державним концерном "Укроборонпром" невідкладно забезпечити проведення ремонту і модернізації озброєння і військової техніки та їх передачу Збройним силам за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

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Крім того, Міноборони, МВС спільно з ДК "Укроборонпром" зобов'язано невідкладно забезпечити поставки вказаного озброєння і військової техніки Збройним силам і іншим військовим формуванням.