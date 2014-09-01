У Німеччині зафіксований багатомільярдний профіцит держбюджету

У першому півріччі 2014 року в Німеччині зафіксований профіцит держбюджету в розмірі 16,1 мільярдів євро.

Як повідомило в понеділок, 1 вересня, Федеральне статистичне відомство, за попередніми даними сумарний профіцит на рівні федерації, земель і громад склав 1,1% від обсягу внутрішнього валового продукту (ВВП), повідомляє «Німецька хвиля».

Особливо сприятливо ситуація розвивалася в сфері федеральних податкових надходжень, зазначає інтернет-портал телеканалу n-tv. Профіцит на рівні федерації склав 4 мільярди євро - позитивний результат в першому півріччі зареєстровано вперше після 1991 року.

Збільшення надходжень експерти пояснюють насамперед сприятливою ситуацією на ринку праці. У той же час у другому кварталі через загострення криз у світі ВВП Німеччини в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року знизився на 0,2%.

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Протягом перших шести місяців поточного року купівельний попит дещо збільшився, а обсяг інвестицій знизився. На розвиток кон'юнктури негативно позначилося зниження обсягів експорту.