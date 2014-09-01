Норвегія в 4 рази збільшила допомогу Україні - до $30 млн

Норвегія збільшила в чотири рази допомогу Україні - до 30 млн американських доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Норвегії Борге Бренде на спільному брифінгу для преси з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Міністр підкреслив, що норвезький уряд прийняв рішення в 4 рази збільшити допомогу Україні і ця сума становитиме еквівалент 30 млн дол. При цьому він висловив захоплення українським урядом, який у важких умовах долає труднощі. З одного боку - доводиться проводити складні реформи, з другого - вирішувати ситуацію на сході країни.

У свою чергу міністр закордонних справ України зауважив, що збільшення допомоги є дуже важливим і український уряд дуже вдячний за таке рішення. “Це важливо в контексті реалізації спільних проектів, які допомагатимуть нашим реформам”, - сказав Клімкін.

Він також підкреслив, що сьогодні Норвегія та Україна не мають жодного суперечливого моменту у своїх відносинах і домовились лише розвивати співробітництво, в тому числі і в економічній сфері.

Він зауважив, що сьогодні є декілька ідей стосовно використання потенціалу зони вільної торгівлі, яка діє між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше Норвегія заявила, що надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 1 млн євро. Зараз обговорюється, що саме необхідно Україні, і не виключається, що серед наданих речей будуть медичні препарати.