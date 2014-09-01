Міжбанк закрився доларом по 13,50 гривень

У понеділок, 1 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 13,10/13,50 грн/дол. проти 13,2000/13,3833 грн/дол. на 12:00.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні до євро до закриття торгів встановилися на рівні 17,21/17,73 грн/євро проти 17,3388/17,5399 грн/євро, на 12:00.

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До російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до рівня 0,3570/0,3627 грн/рубль проти 0,3622/0,3667 грн/рубль, на 12:00.

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